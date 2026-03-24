هدية من السماء .. حكاية أمٍ صابرة تُتوَّج بلقب بـ المثالية لابن من ذوي الهمم في جنوب سيناء

في لحظة امتزجت فيها الدهشة بالدموع، تلقت أماني ثابت محمد قناوي، ابنة محافظة المنوفية، خبر فوزها بلقب الأم المثالية لابن من ذوي الهمم بمحافظة جنوب سيناء؛ خبرٌ لم تكن تتوقعه، لكنه جاء كاستجابة صادقة لدعاءٍ طال انتظاره.

تقول أماني بصوتٍ يغلبه الامتنان: «بحمد ربنا على الفوز، وكنت فعلًا مش مصدقة إني هفوز». وتوضح أنها خلال شهر رمضان كانت ترفع أكفّ الدعاء، راجيةً من الله أن يعوضها خيرًا في أبنائها، وأن تنال هذا التكريم، مضيفة: «ربنا بعتلي أحلى عيدية، وفرحتي لا توصف، وكل أهل المنوفية فرحانين معايا».

خلف هذا التتويج، تقف حكاية كفاح امتدت لـ16 عامًا، بطلتها أم لم تعرف سوى الصبر طريقًا. بدأت الرحلة حين اكتشفت إصابة نجلها «ضياء» بضمور كامل في قشرة المخ بعد 40 يومًا فقط من ولادته؛ لتبدأ معها رحلة طويلة من التحديات، واجهتها بقلبٍ ثابت وإيمانٍ لا يتزعزع.

تحكي أماني عن سنواتها الأولى قائلة: «قضيت 10 سنين في المنوفية شايلة المسؤولية لوحدي، كنت الأم والأب والسند، وعمري ما اشتكيت، ووالدتي كانت أكبر داعم ليا». كلمات تختصر سنواتٍ من التضحية، وتكشف عن معدنٍ إنساني صلب، لم تلنه قسوة الظروف.

ولم تكن رحلتها خالية من السند؛ إذ أشادت بدور زوجها الذي لم يتأخر يومًا عن دعم ابنهما أو مشاركتها أعباء الرحلة، مؤكدةً أن العطاء بينهما مستمر بلا انقطاع، قائلة: «هنفضل مكملين لآخر يوم في عمرنا».

تؤكد أماني أن أبناءها الثلاثة: محمد، وأدهم، وضياء، هم محور حياتها، وترى في «ضياء» نعمةً من الله رغم التحديات، بل سرًّا من أسرار قوتها واستمرارها.

وفي ختام حديثها، لم تطلب الكثير؛ أمنية بسيطة خرجت من قلبٍ أنهكته السنوات، لكنها ما زالت مفعمة بالأمل: «نفسي في رحلة عمرة تكون خير الجزاء عن سنين التعب».