قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غذّينا بها الخزان الجوفي | الري: حصد مليونيّ متر مكعب من مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 9 عمال بإصابات متفرقة في البحيرة
وزارة الإعلام: نربأ بشعب الكويت أن يمثله "المنحرفون".. وتحية للشرفاء الذين تصدوا لإساءة الهاشم
أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء
مصر تثمن تحرك الكويت السريع.. إحالة مذكرة تتضمن تجاوزات وإساءات مرفوضة إلى النيابة
شعبة الصيدليات تدعو لـ إعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة
وزير الخارجية : نقدّر سرعة استجابة السلطات الكويتية بإحالة المقال المسيء للتحقيق
هل يعود أفشة للأهلي؟ رد حاسم من القلعة الحمراء
مقتل إسرائيلية في إطلاق صواريخ من لبنان شمالي بلدتها
أمطار غزيرة وعواصف .. تحذير عاجل من الأرصاد
الخارجية القطرية: إيران بلد جار لنا .. وعلينا إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب
بسبب الشرط الجزائي .. الأهلي يحسم قرار إقالة توروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدية من السماء .. حكاية أمٍ صابرة تُتوَّج بلقب بـ المثالية لابن من ذوي الهمم في جنوب سيناء

الام المثالية لابن من متحدي الاعاقة
الام المثالية لابن من متحدي الاعاقة
ايمن محمد

في لحظة امتزجت فيها الدهشة بالدموع، تلقت أماني ثابت محمد قناوي، ابنة محافظة المنوفية، خبر فوزها بلقب الأم المثالية لابن من ذوي الهمم بمحافظة جنوب سيناء؛ خبرٌ لم تكن تتوقعه، لكنه جاء كاستجابة صادقة لدعاءٍ طال انتظاره.

تقول أماني بصوتٍ يغلبه الامتنان: «بحمد ربنا على الفوز، وكنت فعلًا مش مصدقة إني هفوز». وتوضح أنها خلال شهر رمضان كانت ترفع أكفّ الدعاء، راجيةً من الله أن يعوضها خيرًا في أبنائها، وأن تنال هذا التكريم، مضيفة: «ربنا بعتلي أحلى عيدية، وفرحتي لا توصف، وكل أهل المنوفية فرحانين معايا».

خلف هذا التتويج، تقف حكاية كفاح امتدت لـ16 عامًا، بطلتها أم لم تعرف سوى الصبر طريقًا. بدأت الرحلة حين اكتشفت إصابة نجلها «ضياء» بضمور كامل في قشرة المخ بعد 40 يومًا فقط من ولادته؛ لتبدأ معها رحلة طويلة من التحديات، واجهتها بقلبٍ ثابت وإيمانٍ لا يتزعزع.

تحكي أماني عن سنواتها الأولى قائلة: «قضيت 10 سنين في المنوفية شايلة المسؤولية لوحدي، كنت الأم والأب والسند، وعمري ما اشتكيت، ووالدتي كانت أكبر داعم ليا». كلمات تختصر سنواتٍ من التضحية، وتكشف عن معدنٍ إنساني صلب، لم تلنه قسوة الظروف.

ولم تكن رحلتها خالية من السند؛ إذ أشادت بدور زوجها الذي لم يتأخر يومًا عن دعم ابنهما أو مشاركتها أعباء الرحلة، مؤكدةً أن العطاء بينهما مستمر بلا انقطاع، قائلة: «هنفضل مكملين لآخر يوم في عمرنا».

تؤكد أماني أن أبناءها الثلاثة: محمد، وأدهم، وضياء، هم محور حياتها، وترى في «ضياء» نعمةً من الله رغم التحديات، بل سرًّا من أسرار قوتها واستمرارها.

وفي ختام حديثها، لم تطلب الكثير؛ أمنية بسيطة خرجت من قلبٍ أنهكته السنوات، لكنها ما زالت مفعمة بالأمل: «نفسي في رحلة عمرة تكون خير الجزاء عن سنين التعب».

جنوب سيناء ام مثالية متحدي الإعاقة عيدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

