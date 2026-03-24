الاتحاد الأوروبي يؤجل حظر النفط الروسي بسبب اضطرابات الأسواق العالمية

أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل تقديم مقترحه القانوني الخاص بفرض حظر دائم على واردات النفط الروسي، والذي كان من المقرر طرحه في 15 أبريل 2026، في خطوة تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية الحالية على قرارات الطاقة داخل التكتل الأوروبي.





ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن التأجيل لا يعني إلغاء الخطة، بل يأتي نتيجة “تطورات جيوسياسية” معقدة، أبرزها الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي تسببت في اضطرابات غير مسبوقة في إمدادات النفط عالميًا، ودفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة.





ويهدف المقترح الأوروبي إلى تثبيت حظر كامل على النفط الروسي بشكل قانوني، بحيث يستمر العمل به حتى في حال رفع العقوبات مستقبلًا ضمن أي تسوية محتملة للحرب في أوكرانيا. كما يسعى الاتحاد إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بشكل نهائي بحلول عام 2027، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز استقلاله في مجال الطاقة.





ورغم أن تأثير الحظر سيكون محدودًا على المدى القصير، فإن أهميته تكمن في تثبيت التوجه السياسي الأوروبي بعيدًا عن موسكو، خاصة أن واردات الاتحاد من النفط الروسي تراجعت بالفعل إلى نحو 1% فقط بحلول نهاية 2025، بعد سنوات من تقليص الاعتماد عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.





في المقابل، لا تزال بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا تعتمد جزئيًا على النفط الروسي، وقد أبدت معارضة قوية لمثل هذه الإجراءات، ما أدى إلى توترات داخل الاتحاد، خاصة في ظل خلافات مع أوكرانيا بشأن تعطّل خطوط الإمداد النفطية.





ويأتي هذا التأجيل في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن دقيق بين أمن الطاقة والاستقلال السياسي، إذ تحاول بروكسل تجنب اتخاذ قرارات قد تزيد من الضغوط على الأسواق في ظل أزمة عالمية متصاعدة، دون التراجع عن هدفها الاستراتيجي المتمثل في فك الارتباط مع مصادر الطاقة الروسية.





وبينما لم يتم تحديد موعد جديد لتقديم المقترح، تؤكد التصريحات الأوروبية أن الحظر لا يزال جزءًا أساسيًا من سياسة الاتحاد طويلة الأجل، ما يشير إلى استمرار المواجهة الاقتصادية مع موسكو، ولكن بوتيرة أكثر حذرًا تتماشى مع تطورات المشهد الدولي



