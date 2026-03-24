الدقهلية : استعدادات مكثفة بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن أجهزة المحافظة اتخذت الاستعدادات المكثفة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة خلال الأيام المقبلة.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار جاهزية ورفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع تقلبات الطقس، وسرعة التصدي ومواجهة التقلبات الجوية، مع التأكيد على سرعة رفع تجمعات المياه حال وجودها أولاً بأول وعلى مدار الساعة، وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع مياه الأمطار في جميع المناطق.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء أهمية المتابعة الميدانية واستمرار الجاهزية للتدخل الفوري والعاجل في حالات الطوارئ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إزالة أي تجمعات للمياه، بالتعاون مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالمراكز والأحياء، لمتابعة أي بلاغات والتعامل معها.

وشدد على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية معدات كسح وشفط المياه، والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للأمطار، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها على الفور.