قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غذّينا بها الخزان الجوفي | الري: حصد مليونيّ متر مكعب من مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 9 عمال بإصابات متفرقة في البحيرة
وزارة الإعلام: نربأ بشعب الكويت أن يمثله "المنحرفون".. وتحية للشرفاء الذين تصدوا لإساءة الهاشم
أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء
مصر تثمن تحرك الكويت السريع.. إحالة مذكرة تتضمن تجاوزات وإساءات مرفوضة إلى النيابة
شعبة الصيدليات تدعو لـ إعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة
وزير الخارجية : نقدّر سرعة استجابة السلطات الكويتية بإحالة المقال المسيء للتحقيق
هل يعود أفشة للأهلي؟ رد حاسم من القلعة الحمراء
مقتل إسرائيلية في إطلاق صواريخ من لبنان شمالي بلدتها
أمطار غزيرة وعواصف .. تحذير عاجل من الأرصاد
الخارجية القطرية: إيران بلد جار لنا .. وعلينا إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب
بسبب الشرط الجزائي .. الأهلي يحسم قرار إقالة توروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تشدد إيراني.. طهران ترفع سقف شروط التفاوض وتتمسك بالصواريخ وهرمز

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت مصادر رفيعة في طهران أن إيران شددت موقفها بشكل ملحوظ تجاه أي مفاوضات محتملة، في ظل استمرار الحرب وتصاعد نفوذ الحرس الثوري الإيراني داخل دوائر صنع القرار.

وبحسب المصادر، فإن طهران لن تكتفي بالمطالبة بإنهاء الحرب، بل ستسعى للحصول على تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة، تشمل ضمانات بعدم تنفيذ أي هجمات مستقبلية، وتعويضات عن الخسائر، إضافة إلى الاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم أوراق الضغط الاستراتيجية لديها.

وأكدت المصادر أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل "خطا أحمر"، ولن يكون مطروحا على طاولة التفاوض، وهو ما يعقد فرص التوصل إلى اتفاق، خاصة في ظل تمسك واشنطن وتل أبيب بفرض قيود على هذا الملف.

وفي الوقت الذي تحدث فيه دونالد ترامب عن إجراء "محادثات جادة" مع طهران، نفت إيران وجود أي مفاوضات مباشرة، مشيرة إلى أن الاتصالات اقتصرت على مشاورات غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين، من بينهم مصر وباكستان وتركيا.

وفقًا للمصادر، قد ترسل طهران وفدا رفيع المستوى يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي للمشاركة في أي محادثات محتملة، على أن تبقى الكلمة النهائية بيد الحرس الثوري.

في المقابل، أبدت مصادر إسرائيلية تشككها في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، معتبرة أن الفجوة بين مطالب الطرفين لا تزال واسعة، خاصة مع إصرار إيران على الاحتفاظ بقدراتها الصاروخية كورقة ردع أساسية.

ويرى محللون أن طهران لن تقدم تنازلات تمس قدراتها الدفاعية، في ظل تراجع الثقة بالاتفاقات السابقة، وتزايد المخاوف الداخلية، بما في ذلك تعاظم دور الحرس الثوري، والغموض المحيط بالقيادة، إلى جانب الخطاب الرسمي الذي يركز على "الصمود" في مواجهة الضغوط.

وتعكس هذه التطورات تعقيد المشهد السياسي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لفتح مسار تفاوضي، دون مؤشرات واضحة على اختراق قريب.

طهران إيران الحرس الثوري الولايات المتحدة مضيق هرمز دونالد ترامب

مرض السيلياك
مكرونة بالصلصة والبصل
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
المزيد

المزيد