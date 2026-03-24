وزير الرى: مليونا متر مكعب حصاد مياه الأمطار أمام سدود سانت كاترين

حنان توفيق

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من  المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض موقف السيول التي تعرضت لها محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر يوم ٢٢ مارس ٢٠٢٦، وتحديد كميات مياه الأمطار التي تم حصادها أمام منشآت الحماية المنفذة.

وأشار التقرير إلى أن منشآت الحماية من أخطار السيول التي سبق للوزارة تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء تمكنت من حصاد ٢ مليون متر مكعب من مياه الأمطار، كالتالي: (سد سيلف رقم ٢ حصد ١ مليون م٣ - بحيرة ١ سانت كاترين ٦٠٠ ألف م٣ - سد سعال ١٥٠ ألف م٣ - سد الأسباعية ٥٠ ألف ٣ - البحيرات الجبلية ٢٠٠ ألف م٣)، حيث سيتم الاستفادة من المياه التي تم حصادها في تغذية الخزان الجوفي السطحي بمحيط المدينة، بما يسهم في توفير المياه للتجمعات البدوية بالمنطقة، مع حماية مدينة سانت كاترين ومنشآتها الدينية والأثرية والحيوية، وخط مياه (أبو رديس – سانت كاترين)، ومحطات البترول من أخطار السيول.

كما سقطت أمطار متوسطة إلى شديدة بدائرة مدينة طور سيناء بجنوب سيناء وبعض الأودية التابعة لها، والتي أدت إلى حدوث جريان خفيف بوادي ميعر، ووصول كميات محدودة من المياه إلى السد رقم (١) على الوادي.

وكانت الوزارة قد قامت بإنشاء عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحيط مدينة طور سيناء بجنوب سيناء، حيث سبق تنفيذ عدد (٣) سدود بأودية ميعر وحبران، وعدد (٥) بحيرات بسعة إجمالية ٧.٥٠ مليون متر مكعب، وذلك لحماية مدينة طور سيناء ومنشآتها الدينية والأثرية والحيوية، وخطوط ومحطات البترول، وتغذية الخزان الجوفي السطحي بمحيط المدينة، والتجمع التنموي بواديي أسلا وعريق.

وفي محافظة شمال سيناء، تساقطت الأمطار بوسط سيناء ومدينتي القصيمة والمغارة، ولم ينتج عنها سيول، كما لم تصل المياه إلى أعمال الحماية المتمثلة في سد الروافعة، وسدود الجرافي، وأم البارد، وبحيرة أولاد علي.

كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة متقطعة على مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ولم ينتج عنها حدوث سيول.

وقد سبق للوزارة إنشاء عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحيط مدينة رأس غارب، عبارة عن قناة توجيه بطول ١٢ كيلومترًا، وبحيرة وحاجز خلفها بوادي الدرب، وعدد (٣) سدود بوادي حواشية، ولم تتأثر أعمال الحماية المنفذة بهذه الأمطار، ولم تصل إليها مياه الأمطار.

