مواعيد مباراتي منتخب مصر الوديتين استعدادا لكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض معسكر قوي خلال شهر مارس الجاري يتخلله مواجهتان وديتان من العيار الثقيل ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويفتتح "الفراعنة" ودياته بمواجهة عربية مرتقبة أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس الجاري على ملعب مدينة جدة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة قبل أن يواجه منتخب إسبانيا في تجربة قوية ثانية يوم 31 من الشهر ذاته في تمام التاسعة مساءً.

مواجهة عربية بطموحات مشتركة

تحمل مباراة مصر والسعودية أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في ظل سعي الجهازين الفنيين لتجربة عناصر جديدة والوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض غمار التصفيات والمنافسات الرسمية المقبلة.

وكان من المقرر إقامة اللقاء في قطر قبل أن يتم نقله إلى جدة ليحتضن مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز المنتخبات العربية في قارتي أفريقيا وآسيا.

تفوق تاريخي للفراعنة

تشير الأرقام إلى أفضلية واضحة لمنتخب مصر في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين حيث التقى الفريقان في 12 مباراة حقق خلالها الفراعنة 7 انتصارات مقابل فوزين فقط للمنتخب السعودي بينما حضر التعادل في 3 مواجهات.

وعلى الصعيد التهديفي يتفوق المنتخب المصري أيضًا بتسجيله 31 هدفًا في شباك “الأخضر”، مقابل 10 أهداف للمنتخب السعودي في سجل يعكس التفوق الهجومي للفراعنة عبر تاريخ اللقاءات.

ذكرى تاريخية لا تنسى

تعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى عام 1961 ضمن دورة الألعاب العربية، وشهدت فوزًا كاسحًا لمنتخب مصر بنتيجة 13-0، وهي المباراة التي لا تزال عالقة في الأذهان كواحدة من أبرز نتائج المواجهات العربية، رغم التطور الكبير الذي شهدته الكرة السعودية على مدار السنوات الماضية.

وتبقى مواجهات مصر والسعودية دائمًا محط أنظار الجماهير، لما تحمله من طابع تنافسي خاص وتاريخ كروي ممتد بين المنتخبين.