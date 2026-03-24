غذّينا بها الخزان الجوفي | الري: حصد مليونيّ متر مكعب من مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 9 عمال بإصابات متفرقة في البحيرة
وزارة الإعلام: نربأ بشعب الكويت أن يمثله "المنحرفون".. وتحية للشرفاء الذين تصدوا لإساءة الهاشم
أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء
مصر تثمن تحرك الكويت السريع.. إحالة مذكرة تتضمن تجاوزات وإساءات مرفوضة إلى النيابة
شعبة الصيدليات تدعو لـ إعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة
وزير الخارجية : نقدّر سرعة استجابة السلطات الكويتية بإحالة المقال المسيء للتحقيق
هل يعود أفشة للأهلي؟ رد حاسم من القلعة الحمراء
مقتل إسرائيلية في إطلاق صواريخ من لبنان شمالي بلدتها
أمطار غزيرة وعواصف .. تحذير عاجل من الأرصاد
الخارجية القطرية: إيران بلد جار لنا .. وعلينا إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب
بسبب الشرط الجزائي .. الأهلي يحسم قرار إقالة توروب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد مباراتي منتخب مصر الوديتين استعدادا لكأس العالم 2026

منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض معسكر قوي خلال شهر مارس الجاري يتخلله مواجهتان وديتان من العيار الثقيل ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويفتتح "الفراعنة" ودياته بمواجهة عربية مرتقبة أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس الجاري على ملعب مدينة جدة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة قبل أن يواجه منتخب إسبانيا في تجربة قوية ثانية يوم 31 من الشهر ذاته في تمام التاسعة مساءً.

مواجهة عربية بطموحات مشتركة
تحمل مباراة مصر والسعودية أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في ظل سعي الجهازين الفنيين لتجربة عناصر جديدة والوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض غمار التصفيات والمنافسات الرسمية المقبلة.

وكان من المقرر إقامة اللقاء في قطر قبل أن يتم نقله إلى جدة ليحتضن مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز المنتخبات العربية في قارتي أفريقيا وآسيا.

تفوق تاريخي للفراعنة
تشير الأرقام إلى أفضلية واضحة لمنتخب مصر في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين حيث التقى الفريقان في 12 مباراة حقق خلالها الفراعنة 7 انتصارات مقابل فوزين فقط للمنتخب السعودي بينما حضر التعادل في 3 مواجهات.

وعلى الصعيد التهديفي يتفوق المنتخب المصري أيضًا بتسجيله 31 هدفًا في شباك “الأخضر”، مقابل 10 أهداف للمنتخب السعودي في سجل يعكس التفوق الهجومي للفراعنة عبر تاريخ اللقاءات.

ذكرى تاريخية لا تنسى
تعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى عام 1961 ضمن دورة الألعاب العربية، وشهدت فوزًا كاسحًا لمنتخب مصر بنتيجة 13-0، وهي المباراة التي لا تزال عالقة في الأذهان كواحدة من أبرز نتائج المواجهات العربية، رغم التطور الكبير الذي شهدته الكرة السعودية على مدار السنوات الماضية.

وتبقى مواجهات مصر والسعودية دائمًا محط أنظار الجماهير، لما تحمله من طابع تنافسي خاص وتاريخ كروي ممتد بين المنتخبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدولار

رسميا الآن.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جانب من الاعمال

تنفيذ خط مياه رئيسي 6.9 كم لزيادة كفاءة الإمداد بحدائق العاصمة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالاسواق

بالصور

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

6 أطعمة يوصى بها كحلول سريعة وآمنة عند هبوط السكر

أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد