أول تعليق من جريزمان علي انتقاله للدوري الأمريكي

علق أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد علي إنتقاله للدوري الامريكي.

وقال جريزمان،" أنا متحمس جدًا لبدء هذه المرحلة الجديدة من مسيرتي مع أورلاندو سيتي، ومنذ أولى محادثاتي مع النادي شعرت بطموح كبير ورؤية واضحة للمستقبل، وأتطلع للعيش في أورلاندو، والتعرف على الجماهير، وخوض المباريات، وتقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق إنجازات كبيرة.

وأعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، اليوم، تعاقده مع نجم منتخب فرنسا أنطوان جريزمان قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.



ووقع المهاجم الفرنسي عقدًا مع النادي يبدأ في يوليو 2026 ويمتد حتى موسم 2027-2028، مع خيار التمديد لموسم 2028-2029، وسينضم جريزمان إلى الفريق عند فتح فترة الانتقالات الثانوية في الدوري الأمريكي في يوليو، وذلك بعد اجتياز الفحص الطبي واستلام شهادة الانتقال الدولية والتأشيرة.