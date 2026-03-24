ثلاثي منتخب مصر ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي السعودية وإسبانيا

وصل إلى معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم الثلاثي رامي ربيعة وإبراهيم عادل ومصطفى محمد للمشاركة في تدريبات الفريق المقامة حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بالقاهرة، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا.

وشارك الثلاثي في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء بعد انضمامهم رسميًا إلى المعسكر، ضمن تحضيرات المنتخب لتجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل المواجهتين الدوليتين.

وكان لاعبو المنتخب أجروا أولى حصصهم التدريبية أمس تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وشملت تدريبات استشفائية لبعض اللاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يتواصل وصول بقية العناصر إلى المعسكر خلال الساعات المقبلة.

ويأتي المعسكر في إطار تجهيز منتخب مصر للمباراتين الوديتين المرتقبتين، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من التجمع الحالي لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل مواجهة السعودية وإسبانيا.

اللاعبون المنضمون:

رامي ربيعة – مدافع المنتخب ويمتلك خبرة دولية واسعة.

إبراهيم عادل – جناح الفريق، لاعب نشط وسريع.

مصطفى محمد – مهاجم الفريق المعروف بحضوره التهديفي القوي.

ومن المقرر أن يشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية مع باقي زملائهم خلال أيام المعسكر الجارية استعدادًا للمباراتين الوديتين في نهاية الشهر.