لتوفير النفقات.. قرار جديد من الزمالك قبل السفر للجزائر

لم يحسم مسئولو الزمالك موعد السفر إلى الجزائر في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، المقرر أن تجمع الفريقين يوم 12 أبريل المقبل.

موقف الزمالك من السفر بطيران خاص

ويدرس الزمالك السفر إلى الجزائر بطيران مباشر" عادى" دون اللجوء لطيران خاص، خلال رحلة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد، توفيرا للنفقات، وتزامنا مع الأزمة المالية التي يمر بها النادى، بالإضافة إلى توافر رحلات طيران عادية، إلى الجزائر، دون وجود أي أزمات لحجز التذاكر.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري يوم 12 أبريل المقبل فى الجزائر، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر نفسه فى القاهرة.

نجح نادي الزمالك في التأهل إلي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي بالمباراة التي أقيمت في استاد القاهرة مساء الأحد وحسمها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة أوتوهو الكونغولي التي أقيمت أول أمس الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.