مع التقلبات الجوية.. خطوات فعالة للوقاية من نزلات البرد

نزلات البرد
نزلات البرد
نهى هجرس

مع استمرار التقلبات الجوية بشكل كبير ، لا أحد يستمتع قضاء أشهر الشتاء وهو يشعر بالمرض والتعب والإرهاق بعد التعرض للهواء، ولكن بالنسبة للعديد من العائلات التي لديها أطفال في سن المدرسة، غالبا ما يصابوا بالبرد لذلك يجب اتباع بعد العادات والنصائح الصحية للحفاظ عليهم.

نصائح للوقاية من نزلات البرد مع التقلبات الجوية 

- تطهير الأسطح التي يتم لمسها بكثرة 

تنتقل الجراثيم من الخارج إلى منزلك عبر اليدين والملابس وغيرها، خلال موسم البرد والإنفلونزا، احرص على تنظيف مقابض الأبواب وأسطح العمل ومقابض الصنابير وغيرها من الأماكن التي تُلمس بكثرة. 

- إعطاء الأولوية للنوم لجميع أفراد الأسرة 

يُعدّ النوم ضروريًا لتقوية جهاز المناعة، فالجسم الذي يحصل على قسط كافٍ من الراحة يكون أكثر استعدادًا لمقاومة الأمراض، يحتاج البالغون إلى 7-8 ساعات من النوم الجيد ليلًا، بينما يحتاج الأطفال إلى 10-14 ساعة، حسب أعمارهم، بما في ذلك القيلولة عند الحاجة

- تناول وجبات مغذية ومتوازنة 

يُساهم تناول الطعام الصحي في دعم النمو وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض، فالنظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات - نصف طبقك في كل وجبة - غني بمضادات الأكسدة التي تُقوّي جهاز المناعة

- حافظ على نشاطك البدني واستمتع بالهواء النقي 

لا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة بانتظام على الحفاظ على لياقتك البدنية فحسب، بل إنها تُقلل بشكل فعال من هرمونات التوتر وتُعزز جهاز المناعة، اجعل الأنشطة العائلية في الهواء الطلق جزءًا من روتينك اليومي للاستمتاع بفوائد الرياضة والهواء النقي، حتى خلال فصل الشتاء

المصدر pediatrics 

نزلات البرد الانفلوانزا الارصاد التقلبات الجوية

