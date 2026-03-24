إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الاتحاد السنغالي: علينا التحلي بالصبر.. وهذه خطوتنا المقبلة

السنغال
السنغال
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن خطوته الرسمية الأولى للرد على قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا نسخة 2025 من منتخبهم ومنحه لمنتخب المغرب، بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأسبوع الماضي.

وجاء القرار السابق للجنة الاستئناف بناءً على أحداث نهائي البطولة بين السنغال والمغرب في شهر يناير الماضي، حيث انتهت المباراة بفوز السنغال بهدف دون رد، بعد مشهد مثير في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، حين تم احتساب ضربة جزاء لصالح المغرب، ما دفع الفريق المنافس للانسحاب مؤقتًا.

وعاد لاعبو السنغال إلى أرض الملعب بعد إقناع قائدهم ساديو ماني، وأهدر إبراهيم دياز ضربة الجزاء، قبل أن يسجل منتخب السنغال هدف الفوز في الأشواط الإضافية، ما جعل نتيجة المباراة تحتل مكانة كبيرة في الجدل الحالي.

وفي خطوة حاسمة، أعلن موسى مباي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد السنغالي لكرة القدم، تقديم شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) يوم الثلاثاء، مؤكّدًا أن الاتحاد سيعتمد على البيانات الرسمية دون الانفعال أو التصرف بعاطفة.

وقال مباي: "سيسمع الناس الكثير من الأخبار الكاذبة، لكن عليهم التحلي بالصبر وانتظار البيانات الرسمية من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لن نتصرف بانفعال، بل بهدوء واتزان كاملين لخدمة مصالح كرة القدم السنغالية على أفضل وجه".

ويعتمد الاتحاد السنغالي على فريق قانوني متخصص، يضم محامين خبراء سنغاليين وأفارقة ودوليين، بقيادة سيدو دياجني، المتخصص في قضايا الرياضة، لمتابعة الشكوى والدفاع عن حقوق المنتخب السنغالي.

