برلمانية : خفض التصعيد ضرورة حتمية لحماية استقرار المنطقة ومنع اتساع الصراع

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية المكثفة لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط تعكس دورًا محوريًا ومسؤولية تاريخية في حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة في ظل التحديات المتسارعة.

وأشارت النائبة إلى أن ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة ينذر بتداعيات خطيرة على المستويين الإنساني والاقتصادي، وهو ما يستوجب تحركًا دوليًا جادًا لتجنب اتساع رقعة الصراع، مؤكدة أن مصر تتحرك برؤية متوازنة تستهدف احتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى.

وشددت على أهمية دعم كافة الجهود والمبادرات التي تستهدف خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية، مع ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام، مشيرة إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مواقف مسؤولة من جميع الأطراف.

كما دعت النائبة سچى عمرو هندي إلى ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة، واغتنام أية فرص متاحة لوقف التصعيد، بما يحافظ على مقدرات الشعوب ويصون أمن واستقرار المنطقة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل للتحركات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة لفتح آفاق الحلول السلمية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويجنب المنطقة مزيدًا من الأزمات.