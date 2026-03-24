الإشراف العام
رياضة

أبرز إنجازات محمد صلاح في 9 أعوام مع ليفربول

حمزة شعيب

أسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه، بعدما نجح منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، في تحقيق العديد من الإنجازات وصناعة أرقام قياسية خالدة في تاريخ النادي.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق صلاح مع ليفربول عددًا من الألقاب الكبرى، أبرزها:

  • الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020، والذي أنهى صيام الفريق عن اللقب لمدة 30 عامًا.
  • دوري أبطال أوروبا 2018–2019، وسجل خلاله هدفًا في المباراة النهائية أمام توتنهام.
  • كأس العالم للأندية 2019.
  • كأس السوبر الأوروبي 2019.
  • كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–2022.
  • كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كاراباو” (مرتين).
  • الدرع الخيرية 2022.

أرقام قياسية وإنجازات فردية

ترك محمد صلاح بصمة استثنائية على مستوى الأرقام الفردية، حيث:

  • أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 3 مرات (2018، 2022، 2025).
  • توج بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، معادلًا رقم تييري هنري.
  • يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 255 هدفًا.
  • يُعد أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة) لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واختتم محمد صلاح مسيرته مع ليفربول كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما ساهم في إعادة الفريق لمنصات التتويج وترك إرثًا كرويًا سيظل خالدًا في ذاكرة جماهير “الريدز”.

