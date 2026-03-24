توقعات ليلى عبد اللطيف عن توقف الدراسة في مصر والسعودية 2026

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بسبب تداول تصريحات لخبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف عن توقف الدراسة في مصر في عام 2026 خاصة بعد تحذير الأرصاد الجوية من طقس الأيام القليلة القادمة وقرار الحكومة بتعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع.

عرضت ليلى عبد اللطيف عدة توقعات حول التعليمي في مصر والسعودية.

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن احتمالية تعطل مسار الدراسة خلال عام 2026 بسبب حركة الكواكب وتأثيراتها المحتملة على المنطقة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث عاصفة كونية يمكن أن تسبب شلل تام في النظام التعليمي بسبب أزمات تدفع الحكومات العربية إلى إغلاق المدارس والجامعات لشهور طويلة وهذا بسبب تأثيرات كوكب بلوتو في برج الجدي واقترانه بكوكب زحل في برج الحوت.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تبدأ بوادر هذه التطورات خلال الربع الأول من العام مع احتمالية وجود اضطرابات وحركات احتجاجية طلابية في بعض الدول العربية بشكل عام.

وفيما يتعلق بتوقعات مصر كشفت ليلى عبد اللطيف أن المشهد التعليمي سيشهد تحديات كبيرة نتيجة لتراجع كوكب عطارد في شهر يناير 2026 ولكن بدأ يحدث هذا في شهر مارس.

وتوقعت ليلى حدوث إضرابات واسعة تؤدي إلى إغلاق جامعات كبرى في القاهرة والإسكندرية ولكن لم يحدث هذا حتى الآن، إلى جانب ذلك توقعت ليلي خروج تجمعات طلابية بسبب تحديات اقتصادية وأن هذه التوقعات بسبب تراجع الشمس.

اما المملكة العربية السعودية فتوقعت ليلى امكانية تعرض البلاد لتغيرات بيئية قاسية أبرزها حدوث عواصف رملية شديدة .