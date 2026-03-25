محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات بكورنيش الترعة الإبراهيمية بدءًا من أبريل

قرر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إلغاء رسوم انتظار السيارات بالشارع المواجه للممشى السياحي بكورنيش الترعة الإبراهيمية أمام أبراج النصر بحي شرق مدينة أسيوط، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، وذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وجاء القرار عقب تفقد محافظ أسيوط للمنطقة على أرض الواقع، للوقوف على عدد من الملاحظات المتعلقة بتنظيم انتظار السيارات، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافات المرورية المرتفعة، ويأتي هذا القرار في ضوء توصيات لجنة مراجعة الطرق والميادين، التي تستهدف تطوير المحاور الرئيسية وتحقيق الانسيابية المرورية، إلى جانب إعادة الانضباط بالشوارع الحيوية وتحسين المشهد الحضاري.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإلغاء الرسوم بشكل كامل داخل نطاق المنطقة المشار إليها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار في الموعد المحدد، لتحقيق قدر أكبر من التنظيم.

واختتم اللواء محمد علوان جولته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة، لرصد كافة الأوضاع على الطبيعة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين يأتيان في صدارة أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، بما يعكس توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.