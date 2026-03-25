فيتنام: ارتفاع أسعار الديزل لأكثر من الضعف منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط

أظهرت بيانات وزارة التجارة في فيتنام أن سعر الديزل (السولار) ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ بدء الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت البيانات - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأربعاء/ - أن الحكومة الفيتنامية طلبت مؤخرا دعما في مجال الوقود من عدة دول، من بينها قطر والكويت والجزائر واليابان، كما وقعت يوم /الاثنين/ الماضي اتفاقية مع روسيا بشأن إنتاج النفط والغاز في البلدين.

واقترحت وزارة المالية الفيتنامية أمس تخفيض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل إلى النصف في مسعى لكبح جماح الأسعار.

وقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا منذ بداية الحرب إلى ارتفاع تكاليف الوقود بشكل كبير وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بجميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن الديزل هو خليط من عدة مواد هيدروكربونية ، يستخدم في محركات سيارات نقل البضائع والنقل العام كما يستخدم أيضا في مولدات الكهرباء، وتوجد منه أنواع تستخدم لتشغيل محركات السفن.