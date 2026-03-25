محافظ جنوب سيناء يضع اللمسات النهائية لاحتفالات العيد القومي الـ37

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد لبرنامج احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ37، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، إلى جانب عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ جنوب سيناء بإقامة احتفالية تليق بهذه المناسبة الوطنية، مع الاستفادة من إمكانات المحافظة، على أن تُقام الفعاليات مطلع الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالات حفلًا فنيًا يحييه أبناء المحافظة، يجسد الفن والفلكلور السيناوي، إلى جانب مراسم رفع العلم، إحياءً لهذه الذكرى الوطنية الغالية على قلوب المصريين.

وأكد المحافظ أن العيد القومي لجنوب سيناء يمثل رمزًا لإرادة الشعب المصري وعزيمته في استرداد كل شبر من أرض الوطن، كما يجسد وحدة الشعب واصطفافه خلف قيادته الحكيمة، التي نجحت في استعادة هذه البقعة الغالية، لتظل ذكراها مناسبة وطنية خالدة في وجدان المصريين.