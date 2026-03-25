ارتفاع عالمي وترقب محلي للصعود.. أسعار الفضة محلياً وعالمياً اليوم

شهدت أسعار الفضة اليوم حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية، مع توقعات بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قفزة قوية في الأسعار عالميًا، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه التحركات ضمن موجة صعود أوسع تشهدها المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة، باعتبارها ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ومحلياً ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الفضة في مصر اليوم كالتالي:

استقرت أسعار الفضة محليًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، مع تسجيل مستويات متفاوتة بحسب العيار، حيث بلغ سعر عيار 999 نحو 123.94 جنيه للجرام،

فيما سجل عيار 958 نحو 118.85 جنيه.

كما سجل عيار 925 الاسترليني نحو 114.76 جنيه،

وعيار 900 سجل نحو 111.66 جنيه،

بينما بلغ عيار 875 نحو 108.56 جنيه،

وسجل عيار 800 نحو 99.25 جنيه.

وفي الفئات الأقل، سجل عيار 750 نحو 93.05 جنيه،

بينما بلغ عيار 585 نحو 72.58 جنيه للجرام.

ويحظى معدن الفضة باهتمام متزايد من قبل المستثمرين، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالذهب، ما يتيح فرصة الشراء بكميات أكبر، إلى جانب استخداماته الصناعية المتعددة، وهو ما يدعم الطلب عليه عالميًا، خاصة في ظل التوجه لتنويع المحافظ الاستثمارية.

وبالنسبة لأسعار الفضة عالميًا:

فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ، حيث صعدت في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% لتسجل نحو 73.94 دولارًا للأوقية.

وبلغ سعر أوقية الفضة نحو 3854.97 جنيه، بما يعادل 73.27 دولارًا، فيما سجل سعر الكيلو نحو 123,940 جنيهًا، أي ما يعادل 2355.59 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث صعد البلاتين بنسبة 2.6% ليصل إلى 1984.05 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% ليسجل 1461.75 دولارًا.

وتعكس هذه التحركات العالمية توقعات بارتفاع الأسعار محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار صعود الذهب عالميًا، وزيادة الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.