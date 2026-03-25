موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق بعد موجة الارتفاع |خاص
السعودية.. اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية والرياض
حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
وزير التعليم: لن نقبل بأي إساءة للمظهر العام في المدارس وسنطبق لائحة الإنضباط
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي
140 مليون دولار يوميًا.. صادرات النفط تمنح إيران شريانًا ماليًا
إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية ..وضوابط للإعفاء من دراسة "العربي"
في ظل تقلبات الطقس.. أطعمة ومشروبات تعزز المناعة وتحميك من العدوى
الرئيس السيسي يشارك في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية.. فيديو
دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على ضرورة حل الأزمات بالتفاوض السياسي
الكرملين: روسيا لم تتلق من إيران أي معلومات عن خطة أمريكية لوقف الحرب
بعد استهداف مستشفى عسكري ومقـ.تل جنود.. إجراء عاجل من العراق ضد أمريكا
اقتصاد

ارتفاع عالمي وترقب محلي للصعود.. أسعار الفضة محلياً وعالمياً اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار الفضة اليوم حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية، مع توقعات بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع قفزة قوية في الأسعار عالميًا، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه التحركات ضمن موجة صعود أوسع تشهدها المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة، باعتبارها ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ومحلياً ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الفضة في مصر اليوم كالتالي:

استقرت أسعار الفضة محليًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، مع تسجيل مستويات متفاوتة بحسب العيار، حيث بلغ سعر عيار 999 نحو 123.94 جنيه للجرام، 

فيما سجل عيار 958 نحو 118.85 جنيه.

كما سجل عيار 925 الاسترليني نحو 114.76 جنيه، 

وعيار 900 سجل نحو 111.66 جنيه، 

بينما بلغ عيار 875 نحو 108.56 جنيه، 

وسجل عيار 800 نحو 99.25 جنيه.

وفي الفئات الأقل، سجل عيار 750 نحو 93.05 جنيه، 

بينما بلغ عيار 585 نحو 72.58 جنيه للجرام.

ويحظى معدن الفضة باهتمام متزايد من قبل المستثمرين، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالذهب، ما يتيح فرصة الشراء بكميات أكبر، إلى جانب استخداماته الصناعية المتعددة، وهو ما يدعم الطلب عليه عالميًا، خاصة في ظل التوجه لتنويع المحافظ الاستثمارية.

وبالنسبة لأسعار الفضة عالميًا:

فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ، حيث صعدت في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% لتسجل نحو 73.94 دولارًا للأوقية.

وبلغ سعر أوقية الفضة نحو 3854.97 جنيه، بما يعادل 73.27 دولارًا، فيما سجل سعر الكيلو نحو 123,940 جنيهًا، أي ما يعادل 2355.59 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث صعد البلاتين بنسبة 2.6% ليصل إلى 1984.05 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% ليسجل 1461.75 دولارًا.

وتعكس هذه التحركات العالمية توقعات بارتفاع الأسعار محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار صعود الذهب عالميًا، وزيادة الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.

صورة تعبيرية

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الارصاد الجوية

تحديث الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تمتد تدريجيًا لشمال البلاد

ترامب

ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

محمد صلاح

وداع الملك يُشعل العالم.. كيف علّقت الصحف العالمية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

محمد صلاح واسرته

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

نوريل دوبين

صواريخ حزب الله تغيّر المصير.. نهاية مأساوية لجندية إسرائيلية قبل أشهر من زفافها

بنك مصر

بنك مصر يتيح نقاط مكافآت بنسبة 1.5% عند شراء أو تجديد شهادة القمة الثلاثية..تفاصيل

رشا عبد العال

الضرائب: أسبوع واحد وينتهي موسم تقديم الإقرارات الضريبية لـ«الأفراد» عن عام 2025

صورة أرشيفية

تراجع أسعار النفط مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

بالصور

بيتزا التورتيلا السريعة.. وصفة تريند جاهزة في دقائق بطعم لذيذ وخفيف

بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة

مايباخ تنافس رولز رويس بسيارة فائقة الفخامة.. صور

مرسيدس مايباخ
مرسيدس مايباخ
مرسيدس مايباخ

رفقة زوجها.. رنا رئيس تستعرض جمالها في أحدث ظهور

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

نصائح ذهبية للفتيات المقبلات على الزواج في 2026.. تعرف عليها

نصائح ذهبية لكل فتاة مقبلة على الخطوبة في 2026
نصائح ذهبية لكل فتاة مقبلة على الخطوبة في 2026
نصائح ذهبية لكل فتاة مقبلة على الخطوبة في 2026

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد