تجنبوا الأعمدة واللافتات.. محافظ سوهاج يحذر المواطنين من الطقس السيئ

واصل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، متابعة تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وذلك لليوم الثاني على التوالي، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان انتظام سير العمل بكافة القطاعات الحيوية.

بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية، ومن بينها سوهاج.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، حيث استعرض المحافظ تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الوحدات المحلية والجهات المعنية، واطمأن على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أية مستجدات.

وأكد محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع تجهيز المعدات اللازمة وفرق الطوارئ لمواجهة أية تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

كما أشار إلى تشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار 24 ساعة، مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أية أعطال، خاصة ما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي أو الأضرار الناتجة عن التقلبات الجوية.

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات المناخية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو اللافتات المعدنية، وعدم الوقوف أسفل الأشجار أو بالقرب من المباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح، مع سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ من خلال غرف العمليات والخطوط الساخنة، حفاظًا على سلامتهم.