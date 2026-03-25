رئيس مياه القليوبية يتابع ميدانيًا رفع تجمعات الأمطار ويؤكد الجاهزية القصوى على مدار الساعة

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة، والوقوف على جاهزية المعدات وكفاءة فرق العمل في التعامل الفوري مع البلاغات.



وأكد فودة، خلال جولته، ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع، والدفع بسيارات الشفط والمعدات الثقيلة إلى المناطق التي تشهد تجمعات للمياه، خصوصًا بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية، لضمان تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين.

وقال إن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.