إطلاق اسم داوود عبد السيد على جائزة مفتاح العودة

قررت إدارة مهرجان العودة السينمائي الدولي إطلاق اسم المخرج الراحل داوود عبد السيد، على جائزة مفتاح العودة لأفضل إخراج، تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة والمشرفة في السينما العربية.

تنطلق الدورة العاشرة من المهرجان تحت شعار "انتظار العودة"، وهي دورة تحمل اسم الفنان والمخرج الراحل محمد بكري، وينظمها ملتقى الفيلم الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وبدعم من عدد من الشركاء، من بينهم حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني "شيفيلد"، ومؤسسة العودة للثقافة والفنون بأستراليا، وقناة طلائع فلسطين في غزة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

بدأ داوود حياته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها فلم «الأرض» ليوسف شاهين و«الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، و«أوهام الحب» لممدوح شكري.





له تاريخ طويل ومسيرة حافلة بالعطاء انطلقت من السينما التسجيلية بأفلام «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم» (1976)، «العمل في الحقل» (1979)، «عن الناس والأنبياء والفنانين» (1980).

وتم اختيار ثلاثة أفلام له ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة عام 2013، وهي: (الكيت كات 1991، أرض الخوف 1999، ورسائل البحر 2010. حصل عن فيلمه أرض الأحلام على جائزة الإنتاج الثانية من المهرجان القومى للسينما، عام 1993.