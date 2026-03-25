الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

آية عبدالرحمن: "دولة التلاوة" برنامج وطني يكشف الحناجر الذهبية

آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد
آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد
أحمد إبراهيم   -  
تصوير كيرليس صلاح

كشفت النائبة والإعلامية آية عبدالرحمن عن سعادتها بما حققه برنامج “دولة التلاوة” والذى كان سببا فى اكتشاف حناجر ذهبية فى تلاوة القرآن الكريم. 

ووصفت آية عبدالرحمن دولة التلاوة عبر ندوتها بموقع صدى البلد بأنه برنامج وطني، وساهم بشكل كبير فى اكتشاف المواهب والحناجر الذهبية فى تلاوة القرآن الكريم، خاصة أن مصر مليئة بهذه المواهب ولكن كانت تحتاج الى بوابة للظهور خاصة ان كانت هناك مواهب تظهر بالصدفة. 

آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد 

حلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول. 

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته. 

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها. 

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير. 

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر. 

