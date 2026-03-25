الشرقية.. توزيع 850 بطانية ولحاف على غير القادرين

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه ضمن التعاون القائم بين مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان، نجحت جمعية الأورمان فى توزيع عدد (850) لحاف وبطانية على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقري الديدمون والبيروم وفاقوس البلد بمركز فاقوس، وقري عمرو بن العاص والسلامى والتل وأبو عمرون و أبو حريز بمركز كفر صقر، وقرى بنى حسن و بنى منصور و الصوفية و قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر فى محافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن التوزيع جاء تزامناً مع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة والرياح التي تشهدها المحافظة حيث ركزت الجمعية على اختيار الحالات الأشد احتياجاً لضمان توفير الدفء اللازم لهم وقد تم التوزيع بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

الجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.