قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة
حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن
إيران تستهدف عمان بـ 5 صواريخ ومسيرة.. ورد عاجل للجيش الأردني
الكهرباء: تقرير يومي حول معدلات استهلاك الوقود.. وسرعة إضافة قدرات الطاقة المتجددة
الآثار تسمح بدخول أتوبيسات السائحين بمنطقة الأهرامات اليوم.. خاص
مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات إيران ويطالبها بدفع تعويضات لدول الخليج
بسبب أحداث المنطقة.. الكهرباء تراجع مخزون الوقود والالتزام بنمط التشغيل الجديد
روساتوم: الوضع في محطة بوشهر النووية يتطور لأسوأ السيناريوهات
تداعيات التصعيد في المنطقة.. وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة
ضمن التحركات المصرية.. بيت الزكاة والصدقات يعزز جهوده الإغاثية للأشقاء اللبنانيين
الأمطار هتزيد والذروة اليوم.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية
نجاة طفل ونفوق حمارين وخروف بصعق كهربائي بسبب الأمطار بالبدرشين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الشرقية.. توزيع 850 بطانية ولحاف على غير القادرين

اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه ضمن التعاون القائم بين مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان، نجحت جمعية الأورمان فى توزيع عدد (850) لحاف وبطانية على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقري الديدمون والبيروم وفاقوس البلد بمركز فاقوس، وقري عمرو بن العاص والسلامى والتل وأبو عمرون و أبو حريز بمركز كفر صقر، وقرى بنى حسن و بنى منصور و الصوفية و قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر فى محافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن التوزيع جاء تزامناً مع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة والرياح التي تشهدها المحافظة حيث ركزت الجمعية على اختيار الحالات الأشد احتياجاً لضمان توفير الدفء اللازم لهم وقد تم التوزيع بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.

من جانبه أوضح  اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

الجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية الأورمان جمعية الأورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

محمد صلاح واسرته

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

ييس توروب المدير الفني

قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

إسعاف ـ ارشيفية

واقعة مأساوية .. مصرع سيدة على يد نجلها في أسوان بعد طعنها بسلاح أبيض

شوبير وصلاح

رد فعل صادم من أحمد شوبير بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

خرائط المركز العربي للمناخ

المركز العربي للمناخ: منخفض جوي عميق يُهدّد المنطقة.. أمطار غزيرة وسيول مُحتملة

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

الدقهلية.. مركز السيطرة يتابع التعامل مع تجمعات مياه الأمطار

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بنفق كوبري السمك .. صور

محافظة سوهاج

سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة تضرب سوهاج.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

بالصور

خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

لوك كاجوال.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

برجر منزلي مطور.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات احترافية في البيت

برجر منزلي مطور
برجر منزلي مطور
برجر منزلي مطور

بيتزا التورتيلا السريعة.. وصفة تريند جاهزة في دقائق بطعم لذيذ وخفيف

بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد