المطران كوسا يحتفل بعيد البشارة وذكرى مرور مائة عام تدشين كاتدرائية سيدة البشارة

المطران كريكور أوغسطينوس ومحافظ القاهرة
المطران كريكور أوغسطينوس ومحافظ القاهرة
ميرنا رزق

ترأس اليوم، المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، قداس عيد البشارة، وذكرى مرور مائة عام على تشييد كاتدرائية سيدة البشارة، بوسط البلد (مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك).

شارك في الصلاة والاحتفال رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، والخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر.

شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، نيابة عن المطران كلاوديو لوراتي، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب نبيل رفول، رئيس البطركخانة، والرسالة المارونية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

كذلك، حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلي، ورؤساء مختلف الطوائف المسيحية، والشخصيات المختلفة الأخرى.

وفي كلمته، قدم المطران كريكور أوغسطينوس كوسا كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع من حرص على المشاركة في هذا الاحتفال المبارك، متمنيًا دوام السلام والرخاء والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، بحضور ممثلي عدد من الكنائس، وهو ما يمثل نموذجًا للروابط القوية، والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصري، لأنها نموذج فريد في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر بلد الأنبياء والرسالات تتميز بالنسيج الواحد، وتكريس مبدأ المواطنة، وقبول الآخر، لترسيخ الأخوة، والمحبة، والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري.

الكاثوليك كاتدرائية سيدة البشارة قداس عيد البشارة محافظ القاهرة

