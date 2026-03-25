لقاء بابوي يعزز العلاقات مع فنلندا ويستعرض تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، سفيرة دولة فنلندا في مصر رييكا مارياتا إيلا.

قدم قداسة البابا خلال اللقاء، نبذة عن تاريخ مصر العريق باعتبارها أرض الحضارات السبع، وما تتمتع به من إرث إنساني وثقافي وحضاري مميز، كما استعرض تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والوطني عبر العصور.

وتطرق قداسته إلى تواجد الكنيسة القبطية في دول إسكندنافيا وخدمتها لأبنائها هناك، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية بالمجتمعات في هذه الدول.

من جانبها، أعربت السفيرة الفنلندية عن سعادتها بلقاء قداسة البابا، وهو أول لقاء لها مع قداسته، وثمنت الدور الروحي والإنساني الذي تقوم به الكنيسة القبطية، ومؤكدة اهتمامها بتعزيز جسور التواصل والتعاون.

كما أعربت عن رغبتها في التعرف أكثر على التاريخ القبطي، متطلعة لزيارة الأديرة القبطية والتعرف عن قرب على الحياة الروحية في الكنيسة القبطية.