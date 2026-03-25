مشددا على تطبيق نظم الري الحديثة.. وكيل زراعة الشيوخ: زيادة مساحات الأرز تحتاج رؤية علمية متوازنة

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تحسن منسوب المياه خلال الفترة الأخيرة يتيح فرصة حقيقية لمراجعة السياسات الزراعية، وعلى رأسها ما يتعلق بمحصول الأرز، باعتباره من المحاصيل الحيوية للمزارعين.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المطالب المطروحة بشأن إعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز تستحق اهتمام ودراسة متأنية، خاصة أن العديد من الفلاحين لجأوا إلى زراعته في ظل ظروف اقتصادية صعبة، سعيا لتأمين مصدر دخل مناسب.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على الموارد المائية وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمزارعين، لافتًا إلى أن أي توجه لزيادة المساحات المزروعة بالأرز يجب أن يستند إلى أسس علمية واضحة، تراعي تطورات الموارد المتاحة وخطط إدارة المياه.

كما شدد على ضرورة التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة لترشيد الاستهلاك، مؤكد أن دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء عنه يجب أن يظل أولوية، خاصة في ظل التحديات الحالية، مع أهمية تبني سياسات مرنة تحقق الأمن الغذائي وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.