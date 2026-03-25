بعد واقعة الفنانة بدرية طلبة.. حبس وغرامات مشددة لمروّجي السب والقذف إلكترونيًا

سلّط موقع “صدى البلد” الضوء على العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم السب والقذف، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد الجدل بعد صدور حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس إعلامي لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع كفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة.

واستعرض الموقع الإطار القانوني المنظم لهذه الجرائم، موضحًا أن قانون العقوبات، في مواده من 302 إلى 310، يفرّق بين جريمتي القذف والسب، حيث يُعرّف القذف بأنه إسناد واقعة لو صحت لأوجبت عقاب المجني عليه أو احتقاره، بينما يُقصد بالسب أي تعبير ينطوي على خدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة محددة.

تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة

وأشار إلى أن القانون يقر عقوبات مالية على الجريمتين، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة حال المساس بسمعة الأفراد أو العائلات، خاصة إذا تم النشر عبر وسائل الإعلام أو المطبوعات.

كما تطرق التقرير إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي شدد العقوبات في حال استخدام الوسائل الإلكترونية للإساءة إلى الآخرين، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامات كبيرة، في حال التعدي على الشرف أو الاعتبار عبر المنصات الرقمية.

وأكد أن هذه النصوص القانونية تعكس توجهًا واضحًا لمواجهة إساءة استخدام التكنولوجيا، وحماية الأفراد من حملات التشهير والتشهير الإلكتروني، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.