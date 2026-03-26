وصول مليوني برميل من نفط الإمارات إلى كوريا الجنوبية

أعلنت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية أنها تستقبل حاليا مليوني برميل من النفط الخام تم تأمينها من خلال مشروع تخزين دولي مشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية في منشأة تخزين النفط التابعة لها في مدينة يوسو، جنوب غربي البلاد.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم /الخميس/ كانت هذه الكمية التي يتم تسليمها حاليا جزءا من الـ24 مليون برميل التي أعلن رئيس السكرتارية الرئاسية كانج هون-سيك عن تأمينها بشكل عاجل من الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تصل الكميات المتبقية تدريجيا.

وقال نائب وزير التجارة والصناعة والموارد بكوريا الجنوبية "يانج جي-ووك"، في إحاطة صحفية في يوم 23 مارس إنه من المتوقع وصول 4 ملايين برميل من أصل 24 مليون برميل كان من المقرر استيرادها من الإمارات عبر دفعتين في أواخر مارس وأوائل أبريل. ومن المقرر أن يبدأ وصول 18 مليون برميل إلى البلاد في أوائل إلى منتصف أبريل.