انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى ومرض جدري الأغنام بالأقصر..السبت

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026 ، وقد وجه محافظ الأقصر رؤساء المدن بالتعاون مع فرق التحصين لإنجاح الحملة القومية.

وأوضح دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف تحصين إجمالي 43052 رأس من الأبقار على مستوى مراكز وقرى المحافظة ضد مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ويؤدي الي خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، حيث أنه ينتقل عن طريق الحشرات الماصة للدماء ويؤدى الي ارتفاع في درجات الحرارة مع وجود تورمات عقدية منتشرة في الجلد على مستوي الجسم مما يؤدي إلي تلف وعدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الادمي أو النفوق مع صعوبة العلاج .

كما سيتم التحصين ضد جدري الأغنام والعدد المستهدف من الأغنام والماعز هو 49686 رأس على مستوى مراكز وقرى المحافظة.



وأشار إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.