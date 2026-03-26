ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب حريق محل هواتف محمولة بالعشرين في فيصل

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق بمحل هواتف محمولة بشارع العشرين في فيصل.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة استدعاء مالك المحل لسماع أقواله حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق في شارع العشرين، بمنطقة فيصل، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران، وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات والمحلات المجاورة.



وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، أن الحريق اشتعل بمحل هواتف محمولة أول شارع الملكة بمنطقة العشرين فيصل، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات اشتعال الحريق، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.