الكرملين يحذر من اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية

حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف من استمرار خطر اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا الاحتمال لا يزال قائمًا.

وقال بيسكوف، في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية، إن هناك خطرًا لا يزال قائمًا بأن يتوسع النزاع بشكل أكبر .. مشيرًا إلى وجود مخاطر كبيرة لحدوث تداعيات اقتصادية سلبية للغاية، سواء على دول المنطقة أو على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن هذه المخاطر بدأت تتحقق بالفعل، وهي تداعيات سيتعين على الجميع التعامل معها ومحاولة الحد منها.

كما أوضح المتحدث باسم الكرملين أن روسيا تأمل في أن تُبذل جهود لتوجيه مسار الأحداث نحو تسوية سلمية، مؤكدا أن أي محاولات تهدف إلى حل النزاع بطرق سلمية تستحق الدعم والترحيب في المرحلة الراهنة.