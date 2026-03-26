وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور عن عمر يناهز 70 عاما

كشفت تقارير صحفية لبنانية، عن وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور، اليوم الخميس 26 مارس عن عمر يناهز 70 عاما.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل أحمد قعبور، عن موعد الجنازة وتشييع الجثمان، أو موعد تلقي العزاء حتى الآن.

أعمال أحمد قعبور

وُلد أحمد قعبور في بيروت عام 1955 لعائلة فنية، إذ كان والده محمود قعبور عازف كمان معروفا، وهو ما ساهم في نشأته في بيئة محبة للفن والموسيقى.

بدأ أحمد قعبور، مسيرته الفنية أواخر السبعينيات، وكانت انطلاقته الحقيقية في عام 1975 مع أغنية “أناديكم” على كلمات الشاعر الفلسطيني توفيق زياد، التي أصبحت رمزًا للأغنية الوطنية وحظيت بشعبية واسعة في لبنان والعالم العربي.

كما شارك أحمد قعبور، في أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية، مؤلفًا وملحنًا للعديد من الأغنيات التي حملت رسائل وطنية وإنسانية قوية. ومن أبرز أعماله: أناديكم، نحنا الناس، أمي، بيروت يا بيروت، علُو البيارك، التي رسخت مكانته كرمز فني ووطني محبوب.