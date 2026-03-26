طريقة عمل عصير التوت والمانجو والفراولة.. مذاق رائع وفوائد متعددة

التوت الأزرق والفراولة غنيان بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي، بينما يساعد المانجو على تنقية البشرة وخفض الكوليسترول.

طريقة عمل مشروب لذيذ وصحي من المانجو والتوت.

مكونات العصير

توت أزرق، وفراولة، ومانجو مجمدة

موزة ناضجة واحدة

الزبادي يفضل يونان

عصير برتقال طازج (أما إذا اشتريته من المتجر، فاحرص على إضافة فيتامين د)

بذور الشيا (حوالي ملعقة طعام أو أقل)



طريقة عمل العصير

ضعي الفاكهة المجمدة والموز والزبادي وعصير البرتقال وبذور الشيا في الخلاط و اخلطيها حتى تصبح ناعمة.

اسكبي العصير في كوب وزينيه بالجرانولا ثم قلبي الجرانولا مع العصير واستمتعي