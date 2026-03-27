مع تقلبات الجو.. طريقة عمل شوربة بطاطس بالبروكلي

شوربة بطاطس بالبروكلي من الأطباق التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك بالأخص مع تقلبات الجو وموجة البرد القارص التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة بطاطس بالبروكلي بمذاق لا يقاوم.

مقادير شوربة بطاطس بالبروكلي



● بروكلي مسلوق

● بطاطس مكعبات مسلوقة

● بصل مفروم

● كرفس مفروم

● زبدة

● دقيق

● مرقة

● كريمة

● ملح وفلفل

● بودرة ثوم

للتقديم:

● توست مكعبات محمص



طريقة تحضير شوربة بطاطس بالبروكلي



يشوح البصل في الزبدة والدقيق

ثم يضاف المرقة والكرفس والبروكي والبطاطس والملح والفلفل وبودرة الثوم

ويتركوا على النار حتى تمام الطهي والغليان

وتضاف الكريمة

وتقدم ساخنة مع التوست