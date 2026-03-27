طريقة عمل مندي بالدجاج في البيت بأسهل الخطوات

مندي بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مندي بالدجاج، فيما يلي….

مقادير مندي بالدجاج



● أرز بسمتي

● دجاج 4 قطع

● قرفة أعواد

● حبهان فصوص

● ورق لورا

● بصل مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● سمنة

● كركم

● صلصة طماطم

● ماء

● لون طعام برتقالي

● بابريكا

الدقوس:

● طماطم

● ثوم فصوص

● كزبرة خضراء

● فلفل حار

● عصير ليمون

● ملح



طريقة تحضير مندي بالدجاج



تتيل قطع الدجاج بماء البصل والتوابل والملح والفلفل واللون

يخلط الأرز والبصل المبشور والملح والقليل من الزيت والسمنة والتوابل واللون والماء المغلى فى إناء

يوضع خليط الأرز فى إناء

يغطى الخليط بورق فويل وترص قطع الدجاج

يوضع الخليط فى الفرن حتى تمام نضج كل المكونات

يقدم خليط الأرز مع قطع الدجاج وصوص الدقوس

للدقوس:

تخلط المكونات فى الكبة

تغرف وتقدم مع الأرز