مرأة ومنوعات

طريقة عمل مندي بالدجاج في البيت بأسهل الخطوات

مندي بالدجاج
مندي بالدجاج
هاجر هانئ

مندي بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مندي بالدجاج، فيما يلي….

مقادير مندي بالدجاج


● أرز بسمتي

● دجاج 4 قطع

● قرفة أعواد

● حبهان فصوص

● ورق لورا

● بصل مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● سمنة

● كركم

● صلصة طماطم

● ماء

● لون طعام برتقالي

● بابريكا

الدقوس:
● طماطم
● ثوم فصوص
● كزبرة خضراء
● فلفل حار
● عصير ليمون
● ملح


طريقة تحضير مندي بالدجاج


تتيل قطع الدجاج بماء البصل والتوابل والملح والفلفل واللون
يخلط الأرز والبصل المبشور والملح والقليل من الزيت والسمنة والتوابل واللون والماء المغلى فى إناء
يوضع خليط الأرز فى إناء
يغطى الخليط بورق فويل وترص قطع الدجاج
يوضع الخليط فى الفرن حتى تمام نضج كل المكونات
يقدم خليط الأرز مع قطع الدجاج وصوص الدقوس
للدقوس:
تخلط المكونات فى الكبة
تغرف وتقدم مع الأرز

مندي بالدجاج طريقة تحضير مندي بالدجاج مقادير مندي بالدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

أبو الهول

هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم

كنز الصين

اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا

الاهلي

استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه

كامويش

رد مفاجئ لـ ترومسو النرويجي على عودة كامويش من الأهلي

ترشيحاتنا

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

المسرح

محمد أمين: المسرح مرآة المجتمع وصوته المستمر رغم تحديات السوشيال ميديا

النوم

وداعا للأرق والإرهاق.. نصائح بسيطة لإعادة ضبط نومك بعد الإجازة

بالصور

محطات في مشوار جورج سيدهم في ذكرى رحيله

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

لوك كاجوال .. مي عز الدين تبهر متابعيها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد