محافظ أسيوط يتفقد مسار مشروع إنشاء كوبري علوي جديد لربط شرق وغرب المدينة عبر السكة الحديد

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة بمنطقتي السادات والتحكم المركزي بحي غرب مدينة أسيوط، لمعاينة المسار المقترح لإنشاء كوبري علوي جديد يربط بين شرق وغرب المدينة عبر خطوط السكك الحديدية في خطوة تستهدف معالجة واحدة من أبرز التحديات المرورية داخل مدينة أسيوط.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، استنادًا إلى توصيات لجنة مراجعة الطرق والميادين، التي تستهدف تحسين السيولة المرورية على المحاور الحيوية والحد من التكدسات اليومية.

ويمتد الكوبري المزمع إنشاؤه من منطقة السادات بحي غرب حتى شارع التحكم المركزي بحي شرق، ليخدم حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري ومناطق الأربعين والسادات، والمتجهة نحو منطقة الحمراء وموقف نزلة عبد اللاه ومن المتوقع أن يشكل المشروع محورًا مروريًا بديلًا يسهم في تخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، ويعزز من انسيابية الحركة داخل المدينة.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل حلًا عمليًا لأحد أكثر النقاط المرورية ازدحامًا، حيث سيسهم في تقليل الكثافات عند مواقع حيوية مثل إشارة الناحل وميدان المحطة وكوبري الهلالي، من خلال إعادة توزيع الحركة المرورية وتوفير مسار يختصر زمن الرحلات، خاصة مع عبور الكوبري أعلى خطوط السكك الحديدية.

وأشار إلى أنه تم البدء في إجراءات التعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، بما في ذلك أعمال الجسات وكشف المرافق، وإعداد التصميمات وفق أحدث المعايير الهندسية، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وشدد علوان على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أن المحافظة تولي أولوية قصوى لمشروعات البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.