الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي

أمل مجدى

شارك المجلس القومى للمرأة في الاحتفالية التى استضافتها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار «من النيل إلى نهر الفولجا : احتفاءً بقوة المرأة».

 شارك نخبة من الضيوف المتميزين من جامعة كازان الفيدرالية في روسيا ومصر،ومجلس أفرع الجامعات الأجنبية في مصر،، ووزارة الصحة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. إلى جانب  نخبة من الشخصيات الرائدة وقادة المجتمع للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة. 
وخلال الفعالية، القت الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومى للمرأة كلمة وجّهت فيها الشكر  للدعوة الكريمة، ونقلت تحيات المستشارة أمل عمار  رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة على  أن المجلس يعمل على تمكين المرأة بما ينعكس على استقرار الأسرة والمجتمع ككل.
واوضحت  أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا المرأة في ظل إرادة سياسية واضحة لتمكينها ودعمها، انطلاقًا من أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يمثلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تجسدت هذه الإرادة في تبني سياسات وتشريعات واستراتيجيات وطنية شاملة أكدت على مكانة المرأة كشريك أصيل في بناء الوطن وصناعة المستقبل.
وفي هذا الإطار،قامت الدكتورة سلمى دوارة  باستعراض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تستهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، مع التأكيد على أهمية الوعي والمعرفة والخطاب الديني المستنير.
كما تم الإشارة إلى جهود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الشركاء من الوزارات والهيئات والمجالس المختلفه والجهات الشريكة والجامعات والجمعيات الأهلية ، في تقديم خدمات متكاملة، والعمل على نشر ثقافة رفض العنف والتمييز والممارسات الضارة، من أجل مجتمع تسوده المساواة والعدالة.


كما اشادت  بعنوان الاحتفالية «من النيل إلى نهر الفولجا »، لما يعكسه من تشابه بين الشعوب التي تعيش حول الأنهار، سواء في أنماط الحياة الزراعية أو في الممارسات الثقافية والفنية، وهو ما ظهر جليًا في الحضارة المصرية القديمة، وكذلك في الثقافات الروسية.


كما تم التطرق إلى أن شهر مارس يعد شهر احتفالات المرأة، حيث يشهد يوم المرأة العالمي في 8 مارس، ويوم المرأة المصرية في 16 مارس، وعيد الأم في 21 مارس.
مؤكدة على اهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المراة بالجامعات المصريه، كذلك اهمية وحدات المراة الامنة بالمستشفيات الجامعيه
مشددة كذلك على ضرورة تدريس العلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا واللغات والفنون  لطلبة البرامج العلمية لما لها من دور في تنمية الوعي والانتماء وصقل الهوية.
جدير بالذكر أنه قد شارك في اللقاء الدكتورة وجيدة انور و الدكتورة  دينا شكرى عضوات لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة إلى جانب الأستاذة أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، والدكتورة أمل فيليب ممثلة عن وحدات المرأة الآمنة بالمجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

أبو الهول

هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم

كنز الصين

اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا

الاهلي

استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه

كامويش

رد مفاجئ لـ ترومسو النرويجي على عودة كامويش من الأهلي

ترشيحاتنا

"جرائم التحرش وأضرار الألعاب الإلكترونية بالأطفال"..موضوع خطبة الجمعة اليوم

جرائم التحـ.رش وأضرار الألعاب الإلكترونية بالأطفال.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء توضح

هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة

علي جمعة : التفكير نعمة ربانية .. والانحراف عنه يقود إلى الغوغائية

بالصور

محطات في مشوار جورج سيدهم في ذكرى رحيله

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

لوك كاجوال .. مي عز الدين تبهر متابعيها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد