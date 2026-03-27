افتتاح معرض «كان يا مكان» للفن التشكيلي بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس

يفتتح بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس المعرض المؤقت للفن التشكيلي بعنوان «كان يا مكان»، وذلك يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بقاعة العرض المؤقت بالمتحف.

يأتي المعرض بالتعاون مع فنانى «بصمة الفن الدولية»، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الفنون التشكيلية، وبمشاركة الفنانة الأستاذة أماني زهران، مدير تحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام.

ويضم المعرض نخبة متميزة من الأعمال الفنية التي تعكس تنوعًا في الرؤى والأساليب الإبداعية الحديثة، في تجربة بصرية وثقافية ثرية تمزج بين الفن والتراث داخل أروقة متحف الزعفران.

ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 28 مارس وحتى 2 أبريل 2026، حيث يتيح للزوار فرصة استكشاف أعمال فنية معاصرة تحمل رسائل إنسانية وثقافية، في إطار بيئة متحفية تجمع بين الإبداع والمعرفة.