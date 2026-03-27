بقوة 1139 حصانا .. الكشف عن بورشه كايين S الكهربائية وبهذا السعر

تعزز بورشه من تواجدها في عالم السيارات عبر تقديم نسخة كهربائية جديدة من طراز بورشه كايين S، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويأتي هذا الطراز ليحمل مزيجًا من الأداء العالي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية الرياضية من عائلة الـ SUV.

محركات بورشه كايين S

تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي متطور يتوفر بعدة فئات، حيث تبدأ القوة من 435 حصانًا، بينما تصل في الفئات الأعلى إلى 657 حصانًا باستخدام تقنيات تعزيز الأداء، كما تقدم نسخة تيربو أكثر قوة بإجمالي يصل إلى 1139 حصانًا، وتأتي جميع الفئات مزودة بمحركين كهربائيين يوفران نظام دفع رباعي، ما يعزز من الثبات ويوفر توزيعًا متوازنًا للقوة على العجلات.

أداء بورشه كايين S الكهربائية

تقدم بورشه كايين S الكهربائية أرقام أداء تعكس طابعها الرياضي، حيث تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية في الفئات القياسية، بينما تنخفض هذه المدة إلى نحو 2.4 ثانية في الفئات الأعلى تجهيزًا، مما يجعلها من أسرع سيارات الـ SUV الكهربائية.

تقنيات شحن بورشه كايين S

تدعم السيارة بورشه كايين S تقنيات شحن متقدمة تتيح الاستفادة من قدرات شحن تصل إلى 400 كيلوواط، ما يساهم في تقليل زمن التوقف لإعادة الشحن، وتأتي ببطارية بسعة قابلة للاستخدام تبلغ 108 كيلوواط ساعة، حيث يمكن شحنها حتى 80% خلال فترة زمنية قصيرة تقارب 16 دقيقة في الظروف المثالية، وهو ما يعزز من سهولة الاستخدام.

أسعار بورشه كايين الكهربائية في الأسواق العالمية

تقدم بورشه كايين S الكهربائية في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من نحو 128,065 دولارًا أمريكيًا، وتصل إلى حوالي 165,035 دولارًا للفئات الأعلى تجهيزًا.