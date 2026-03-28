حين يتحول الحب إلى إهانة.. نيفين وجيه: الصمت ليس قوة بل ضعفا

أكدت نيفين وجيه، خبيرة العلاقات الأسرية، أن تحمل الإهانة بدافع الحب؛ لا يعكس قوة، بل يشير إلى ضعف في حدود احترام الذات، محذرة من خطورة الاستمرار في علاقة تسمح بالتجاوزات دون مواجهة.

السلوكيات المسيئة

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الصبر على السلوكيات المسيئة دون وضع حدود واضحة؛ يؤدي إلى تراكم الضغوط النفسية، ويفتح الباب أمام ترسيخ أنماط علاقات غير صحية.

وشددت على أن العلاقة السليمة تقوم على التوازن والاحترام المتبادل، مؤكدة أن الحب الحقيقي لا يعني القبول بالإهانة أو التضحية بالصحة النفسية؛ بل يتطلب تقديرًا متبادلًا وحدودًا تحمي كرامة كل طرف.

الاستمرار في الصمت أو التحمل الزائد

وأضافت أن الاستمرار في الصمت أو التحمل الزائد؛ يحوّل الشخص إلى حالة من الاحتقان الداخلي، ما يزيد من حدة التوتر والصراعات بمرور الوقت، ويؤثر سلبًا على استقرار العلاقة وتماسك الأسرة.