المتحدث باسم جوتيريش: من المبكر تقييم نتائج الوساطة بين امريكا وإيران.. والاتصالات مستمرة لاحتواء الأزمة
تطور مرعب .. صواريخ إيرانية بـ ذخائر عنقودية تستهدف إسرائيل
قبل كأس العالم .. نجم منتخب إيران مهدد بمصادرة ممتلكاته
نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني
تركي آل الشيخ يوجّه رسالة ساخرة لـ إبراهيم فايق بعد رباعية منتخب مصر أمام السعودية
6 ساعات تحقيق .. نجل ميدو يعترف بحيازة المخدرات في التجمع
طار في الهوا | انحشار أتوبيس ركاب بين دائري بشتيل وعقار بجانب الطريق .. صور
واحد بس في الكويت | عمرو أديب يوجّه نداء عاجلا للمصريين بسبب حرب إيران
عيد الأضحى 2026 | مصطفى بكري يزف بشرى لجميع المواطنين لهذا السبب
كيلو الطماطم بـ 50 جنيه.. مصطفى بكري: الناس تعبت من الأسعار وممعهاش
عمرو أديب : نتعامل مع أطراف مجنونة في الحرب ضد إيران
الأمم المتحدة : نضع آليات لتأمين تدفق السلع الأساسية وتفادي أزمة جوع عالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كلوب عن رحيل صلاح: لاعب استثنائي وتجربة لا تُنسى في ليفربول

يورجن كلوب
يورجن كلوب
حمزة شعيب

أدلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، بتصريحات جديدة بشأن النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب إعلان الأخير رحيله عن صفوف الفريق بنهاية موسم 2025/2026، واصفا مرحلته مع اللاعب بالفيلم الجميل.

وكان محمد صلاح كشف في وقت سابق، عبر مقطع فيديو، عن قراره بمغادرة ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، في خطوة شكلت مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الإنجليزي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" الإنجليزية، تحدث كلوب عن علاقته بصلاح، مؤكدًا أنه لاعب مميز داخل وخارج الملعب، لكنه أشار إلى طبيعته التنافسية العالية، خاصة في اللحظات التي لا يسجل فيها، حيث وصفه بأنه يصبح أكثر حرصًا وربما أنانيًا، قبل أن يتحول ذلك إلى احتفال عند نجاحه في تسجيل الأهداف.

وأوضح كلوب أن العلاقة بينه وبين صلاح شهدت بعض التوترات الخفيفة خلال فترة عملهما سويًا، لكنها لم تصل إلى خلافات حقيقية، مشددًا على أن الاحترام المتبادل بينهما ظل قائمًا طوال الوقت.

وأضاف أن بعض المواقف، مثل قرارات التبديل المتأخرة، لم تكن تلقى قبولًا دائمًا من اللاعب، إلا أن تلك الأمور كانت تُحل سريعًا، مؤكدًا أن مثل هذه التحديات أمر طبيعي مع اللاعبين الكبار.

وأشار المدرب الألماني إلى أن الفترة التي قضاها مع صلاح وساديو ماني كانت مليئة بالتحديات الإيجابية، موضحًا أن اللاعبين المميزين دائمًا ما يشكلون تحديًا لأي جهاز فني.

واختتم كلوب تصريحاته بالإشادة بالفترة التي قضاها داخل ليفربول، واصفًا إياها بأنها من أفضل مراحل مسيرته، مؤكدًا أن الفريق قدم مستويات مميزة، وأن تجربته مع صلاح ستظل ذكرى خاصة بالنسبة له.

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ9 مساءً من الغد

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

محمد صلاح وأمام عاشور

القادسية السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع محمد صلاح وإمام عاشور

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني خلال إحتفالية اليوم العالمي للمسرح

تكريم عزت زين وهايدي عبدالخالق واللبنانية مروى قرعوني في احتفالية اليوم العالمي للمسرح

سمير غريب

وزيرة الثقافة تنعى الكاتب سمير غريب : مسيرة حافلة في صون الهوية

ماس محمد رحيم - تامر حسني

يروح البحر .. ماس محمد رحيم تطرح أول ديو غنائي مع تامر حسني

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة في المنزل بعجينة هشة

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة
طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة

6 أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس .. تغذى وتدفى

أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس
أكلات سريعة ومشبعة مناسبة لتقلبات الطقس

أسباب الشعور بالبرد باستمرار دون سبب واضح وطرق العلاج

الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد
الشعور المستمر بالبرد

ماذا يحدث للجسم عند شرب النعناع قبل النوم ؟ لن تتوقعها

فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

