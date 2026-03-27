كلوب عن رحيل صلاح: لاعب استثنائي وتجربة لا تُنسى في ليفربول

أدلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، بتصريحات جديدة بشأن النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب إعلان الأخير رحيله عن صفوف الفريق بنهاية موسم 2025/2026، واصفا مرحلته مع اللاعب بالفيلم الجميل.

وكان محمد صلاح كشف في وقت سابق، عبر مقطع فيديو، عن قراره بمغادرة ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، في خطوة شكلت مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الإنجليزي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" الإنجليزية، تحدث كلوب عن علاقته بصلاح، مؤكدًا أنه لاعب مميز داخل وخارج الملعب، لكنه أشار إلى طبيعته التنافسية العالية، خاصة في اللحظات التي لا يسجل فيها، حيث وصفه بأنه يصبح أكثر حرصًا وربما أنانيًا، قبل أن يتحول ذلك إلى احتفال عند نجاحه في تسجيل الأهداف.

وأوضح كلوب أن العلاقة بينه وبين صلاح شهدت بعض التوترات الخفيفة خلال فترة عملهما سويًا، لكنها لم تصل إلى خلافات حقيقية، مشددًا على أن الاحترام المتبادل بينهما ظل قائمًا طوال الوقت.

وأضاف أن بعض المواقف، مثل قرارات التبديل المتأخرة، لم تكن تلقى قبولًا دائمًا من اللاعب، إلا أن تلك الأمور كانت تُحل سريعًا، مؤكدًا أن مثل هذه التحديات أمر طبيعي مع اللاعبين الكبار.

وأشار المدرب الألماني إلى أن الفترة التي قضاها مع صلاح وساديو ماني كانت مليئة بالتحديات الإيجابية، موضحًا أن اللاعبين المميزين دائمًا ما يشكلون تحديًا لأي جهاز فني.

واختتم كلوب تصريحاته بالإشادة بالفترة التي قضاها داخل ليفربول، واصفًا إياها بأنها من أفضل مراحل مسيرته، مؤكدًا أن الفريق قدم مستويات مميزة، وأن تجربته مع صلاح ستظل ذكرى خاصة بالنسبة له.