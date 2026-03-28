مؤلف ومخرج سفاح التجمع يحتفل بنجاحه بعد عرضه بالسينمات

أكد محمد صلاح العزب مؤلف ومخرج فيلم «سفاح التجمع»، نفاد تذاكر الفيلم بسرعة كبيرة منذ عرضه بالسينمات.

وقال العزب عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: “يا جماعة ميصحش كده، على طول مخلصين التذاكر، أنا شخصيًا مش عارف أدخل الفيلم، حد يشوف لنا واسطة”.

محمد صلاح العزب عبر فيسبوك

وأعلن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قرار اللجنة العليا المشكلة بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي، بشأن التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي على وقف عرض فيلم "اعترافات سفاح التجمع".

وأوضح الجهاز فى بيان رسمي، أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على استئناف عرض الفيلم، بعد استجابة الجهة المنتجة لكافة الملاحظات الرقابية، وتنفيذ التعديلات المطلوبة بحذف المشاهد محل الاعتراض من نسخة العرض.



كما تقرر رفع التصنيف العمري للفيلم ليصبح +18، بما يتناسب مع طبيعة المحتوى بعد التعديلات.



وبذلك، عاد الفيلم للعرض العام ابتداءً من أمس الخميس.