الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غلق المحلات 9 مساء لمدة شهر.. اعرف عقوبة المخالفين للقرار

ايمان البكش

مع تطبيق قرار اغلاق المحال العامة في 9 مساء ولمدة شهر ترشيدا لأستهلاك الكهرباء ، فقد يتم فرض عقوبات على مخالفة القرار طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، الذي نص على غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

عقوبات رادعة للمخالفين

وطبقا للقانون ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.

كما يتم  توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق.

بدء تنفيذ القرار اليوم

يبدأ اليوم السبت الموافق 28 مارس ، تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي ،  9 مساء ولمدة شهر ، وذلك طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي اعلن عنها لترشيد استهلاك الطاقة، أما يومي الخميس والجمعة فيتم غلق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم في 10 مساء.

المحال المستثناة من القرار                             

        

ويستثني محال البقالة والسوبر ماركت و المخابز والأفران والصيدليات  ومحال الخضار والفاكهة، وكذلك تستمر خدمة التيك واي على مدار 24 ساعة.


غلق المحلات والمطاعم من الساعة 9 مساءً بداية من 28 مارس

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة أيام تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات، حيث يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً .


كما تضمن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.

وأقرت الحكومة غلق جميع المحلات والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة ولمدة شهر.

