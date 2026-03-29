بدون أدوية .. 3 مصادر طبيعية للحصول على مضادات الأكسدة

على الرغم من أن الشاي الأخضر يتمتع بفوائد صحية عديدة، إلا أن العديد من الأطعمة الشائعة الأخرى تُضاهيه فعاليةً في مكافحة الإجهاد التأكسدي، يوضح المعهد الوطني للصحة (NIH) أن "مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية تتفاعل مع الجذور الحرة وتُعادلها، مانعةً إياها من إحداث الضرر، تُعرف مضادات الأكسدة أيضًا باسم “كاسحات الجذور الحرة”، لا تحتاج إلى استخدام الشاي الأخضر فقط للحصول على مكملات مضادات الأكسدة، فمع كل هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في وجباتك اليومية، ستتمكن من تعزيز آلية دفاع جسمك بشكل طبيعي وتحسين صحتك على المدى الطويل

أفضل الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة

- الكركم

الكركم مكون شائع في معظم المطابخ، وهو غني بمادة الكركمين، تتميز هذه المادة بخصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة

- سبانخ

السبانخ غنية أيضاً بفيتامينات أ و ج، وكلها مضادات أكسدة أساسية تجعل الخضراوات الورقية الخضراء تعزز صحة العين والالتهابات

- الرمان

تحتوي بذور الرمان الصغيرة ذات اللون الأحمر على مركبات فعّالة تحمي صحة القلب وتمنع الإجهاد التأكسدي، ووفقًا للدراسات، فإنّ قدرة الرمان على مقاومة الأكسدة تفوق قدرة الشاي الأخضر .