فنانة غيرانه.. ندى السبكى تكشف سر وقف عرض «حلاوة روح»

كشفت المنتجة ندى السبكى ، عن سبب وقف عرض فيلم «حلاوة روح»، وذلك بعد مرور 13 عاما على طرحه.

وكتبت ندي السبكى، عبر حسابها بموقع فيسبوك: «حسبى الله ونعم الوكيل، يعنى بعد 13 سنة، اعرف دلوقتى بس مين اللى وقف فيلم حلاوة روح، من حملات ممنهجة مدفوعة والتأثير على الرأى العام بلجان مدفوعة».



وأضافت: «عشان فنانة غيرانة من فنانة ومنتجين المفروض كانوا أصحابها جدا جدا ، وفيه عيش وملح وعشرة طويلة وحب».

وتابعت: «ازاى الخيانة توصل لكده! فى قانون الفنانة إنه حقها وده شغل قديم أوى وبلدى.. أنا مصدومة فعلا إنى اخليك تتأذى فى أكل عيشك وشغلك لمجرد فى قانونها انه حقها مشروع فى محاربة الآخرين وادوس على ناس كتير فى الطريق؟، مع العلم ان كل اللى شاف الفيلم عارف.. واكتشف انه مفيهوش حاجه لكل الحملات المدفوعة دى واللى اتصرف عليها فلوس كتير».