بتهمة هتـ.ـك عرض فتاة بالشرابية .. عامل يُواجه هذه العقوبة طبقًا للقانون

معتز الخصوصي

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر داخل مدخل عقار بمنطقة الشرابية.

تفاصيل الواقعة 

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغًا من فتاة لم يتجاوز عمرها الثامنة عشرة، تتهم شابا بالتحرش بها وهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها داخل مدخل أحد العقارات، كما أنها أثناء دخولها العقار فوجئت بالمتهم يدخل وراءها ثم أمسك بها ولامس أجزاء حساسة من جسدها وقبلها كرها عنها وأدلت بأوصافه.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍ، أسفرت جهوده عن تحديد المتهم ومكانه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه يدعى “إسلام. ل”، عامل.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5069 لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

