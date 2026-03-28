اجتماع عاجل لمحافظ الغربية مع مديري إدارات شبكات المرافق لهذا السبب .. صور

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، سلسلة من اللقاءات المنفردة مع مديري إدارات الحوكمة والرصد وشبكات المرافق بالديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل داخل القطاعات التنفيذية وحرصه على دعم منظومة العمل الإداري وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال اللقاءات، استمع المحافظ إلى عرض حول آليات العمل داخل كل إدارة، وناقش عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بمعايير الانضباط والسرعة في إنجاز الملفات، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.