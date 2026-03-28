زامورانو: المغرب قوة عالمية واختباره لمواجهة الإكوادور مفيد قبل مونديال 2026

أشاد الأسطورة التشيلية إيفان زامورانو، مهاجم ريال مدريد السابق، بالمستوى الذي يقدمه منتخب المغرب، مؤكدًا أنه بات واحدًا من أقوى المنتخبات على الساحة العالمية في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات زامورانو على هامش المباراة الودية التي جمعت بين منتخب المغرب ونظيره منتخب الإكوادور، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وقال النجم التشيلي في تصريحات لصحيفة El Universo: "مواجهة المغرب، الذي يُعد قوة عالمية، تمثل اختبارًا مهمًا للإكوادور، من أجل تقييم مستواهم الحالي ومعرفة موقعهم الفني قبل المونديال".

وأضاف أن خوض مباريات ودية أمام منتخبات قوية مثل المغرب يمنح المنتخبات الأخرى فرصة حقيقية للاحتكاك واكتساب الخبرات اللازمة قبل البطولات الكبرى.

وكانت المواجهة التي أقيمت على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يواصل منتخب المغرب تحضيراته بمواجهة ودية جديدة أمام منتخب باراجواي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد لمونديال 2026.