يستحق بشروطه .. أول تعليق من حارس ليفربول السابق على رحيل صلاح

يرى البولندي يرزي دوديك، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي السابق، أن رحيل الدولي المصري محمد صلاح، عن الريدز لابد أن يكون بشروطه.

وقال دوديك، في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس”: "من المحزن رؤية أعظم اللاعبين يغادرون النادي، محمد صلاح يستحق أن يرحل بشروطه، هو يستحق ذلك، إنه لاعب رائع، وأسعد الكثير منا".

وأضاف: "قابلت رجلًا في الحافلة كان يتحدث عن السير كيني، وقال إنه كان يعتقد أنه لا أحد يمكنه تعويضه، ثم قال نفس الشيء عن ستيفن جيرارد، وأعتقد أنه سيكون من الصعب تعويض محمد صلاح".

واختتم: "كشخص قبل أن نتحدث عن اللاعب، نحن محظوظون لأننا استمتعنا بوجوده معنا لسنوات طويلة".

يُذكر أن محمد صلاح قد أعلن رحيله رسميًا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد رحلة ممتعة استمرت منذ عام 2017.