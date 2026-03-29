بشرى للموظفين.. فوائد غير متوقعة لنزول العمل في المطر

يعتقد كثيرون أن الخروج تحت الأمطار يرتبط فقط بالإصابة بالبرد، لكن في الواقع يحمل هذا الأمر بعض الفوائد الصحية والنفسية، خاصة عند التعرض له لفترات قصيرة وبطريقة آمنة.

وتشير دراسات إلى أن المشي في الأجواء الممطرة يساعد على تحسين الحالة المزاجية، حيث يسهم صوت المطر ورائحته في تقليل التوتر والشعور بالهدوء، ما يمنح الإنسان إحساسًا بالراحة والاسترخاء.

كما أن التعرض للهواء النقي أثناء سقوط الأمطار قد يساعد على تنقية الجهاز التنفسي، إذ تكون نسبة الملوثات والغبار في الجو أقل، ما يجعل التنفس أسهل وأكثر نقاءً.

ومن الفوائد أيضًا تنشيط الدورة الدموية، حيث يؤدي الإحساس بالبرودة الخفيفة إلى تحفيز الجسم على إنتاج الطاقة للحفاظ على حرارته، وهو ما يعزز نشاط الجسم بشكل عام.

ويساعد المشي الخفيف تحت المطر على كسر الروتين اليومي، ما ينعكس إيجابيًا على الصحة النفسية ويقلل الشعور بالملل، خاصة لدى الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا في العمل.

ومع ذلك، ينصح الخبراء بضرورة عدم التعرض للأمطار لفترات طويلة، وارتداء ملابس مناسبة، مع تجفيف الجسم جيدًا بعد العودة، لتجنب أي آثار سلبية محتملة.